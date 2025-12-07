VIDEO / Suze i smijeh: Ovo je prva reakcija Landa Norrisa nakon što je postao prvak

Podijeli :

Britanac Lando Norris u McLarenu novi je svjetski prvak u formuli 1 nakon što je u posljednjoj, 24. utrci sezone Velikoj Nagradi Abu Dhabija osvojio treće mjesto. Emotivna je bila poruka Norrisa sa svojim timom iz McLarena nakon što je postao svjetski prvak i došao do svoje prve F1 titule u karijeri. Poslušajte!

