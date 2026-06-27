VIDEO / Sprint iz snova: Dvostruko slavlje Trackhousea

Podijeli :

Vozač Trackhousea Raul Fernandez slavio je na sprint-utrci koja je vožena u sklopu Velike nagrade Nizozemske, 10. runde ovogodišnjeg Moto GP prvenstva.

Fernandez je u Assenu došao do drugog trijumfa u sprintu u karijeri, ujedno drugog na posljednje četiri utrke, nakon što se prethodni put na najvišoj stubištu pobjedničkog postolja našao u Mugellu krajem svibnja.

POVEZANO VIDEO / Povijesni podvig za Apriliju u Assenu, Martin uzeo pole position

Španjolac je predvodio dvostruku pobjedu Trackhousea, budući da mu je najbliži na cilju bio momčadski kolega Ai Ogura, koji je imao tri i pol desetinke zaostatka. Za američku je momčad to najbolji rezultat u povijesti sprinta.

Dvojcu američke momčadi na postolju se pridružio Fabio Di Giannantonio iz momčadi VR46, koji je bio nešto manje od osam desetinki iza Japanca.

Fernandez je, zanimljivo, bio najlošiji od svih vozača Aprilije u povijesnim kvalifikacijama, u kojima su sva četvorica vozača zauzela prve četiri pozicije, prvi put u kraljevskoj klasi. No, kada je došlo vrijeme za sprint, španjolski je motociklist nadmudrio sve, a iako ga je momčadski kolega pritiskao u samoj završnici, nije mu dopustio da ga ugrozi.

Ogura je bio taj koji je na startu preoteo prvu poziciju od osvajača prve startne pozicije Jorgea Martina, ali mu je vozač tvorničke momčadi brzo uzvratio, a slijedio ih je Fernandez. Vodeći u ukupnom poretku Marco Bezzecchi bio je četvrti nakon starta, ispred Diđije, ali ga je sunarodnjak pretekao nakon pogreške koju je napravio.

Fernandezu nije trebalo mnogo vremena da pretekne momčadskog kolegu, da bi se ispred Martina našao na početku četvrtog kruga i od tog se trenutka više nije osvrtao. Diđia se sjajno probio do druge pozicije, dok su se Martin i Ogura borili za treće mjesto, a u toj je borbi Japanac odnio pobjedu.

Prvak iz 2024. godine se potom borio s Bezzecchijem, koji ga je pretekao i ostavio iza sebe u borbi za četvrto mjesto, a pet krugova prije kraja Ogura je uspio pobijediti Giannantonija. Od tog je trenutka Japanac bio u potjeri za Fernandezom, ali je samo uspio smanjiti razliku.

Bezzecchi je bio najbolji među ostalima, sekundu iza Giannantonija, a dvije sekunde ispred Martina, a slijedio ih je Francesco Bagnaia na Ducatiju. Međutim, Pecco je kažnjen jer je u posljednjem krugu izašao izvan granica staze, pa je njegov momčadski kolega Marc Marquez preuzeo šesto mjesto. Osvajače bodova kompletirali su Enea Bastianini iz momčadi Tech3 i vozač KTM Racinga Pedro Acosta.

Nakon takvog raspleta, Bezzecchi na čelu ukupnog poretka ima 186 bodova, devet više od Martina, a 22 više od Di Giannantonija.

Velika nagrada Nizozemske u kraljevskoj klasi vozi se u nedjelju od 14 sati u Assenu, gdje program počinje u 11 sati, a sve pratite na Sport Klubu 1.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.