VIDEO / Solberg osvojio reli u Monte Carlu

Šveđanin Oliver Solberg u Toyoti pobjednik je ovogodišnjeg izdanja relija Monte Carlo, prve postaje Svjetskog prvenstva. Solberg je slavio sa 51.8 sekundi boljm vremenom od momčadskih kolega, drugog Britanca Elfyna Evansa i trećeg Francuza Sebastiena Ogiera. Drugi od ukupno 14 ovogodišnjih relija za SP vozit će se sredinom veljače u Švedskoj.

