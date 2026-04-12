VIDEO / Senzacija na WRC Croatia Rallyju! Neuville izletio na kraju i ispustio pobjedu, Japanac slavi

Nevjerojatan peh dogodio se belgijskom vozaču Thierryju Neuvilleu (Hyundai) na WRC Croatia Rallyju u zadnjem brzinskom ispitu.

Japanac Takumoto Katsuta u Toyoti Yaris pobjednik je petog izdanja WRC Croatia Rallya, koji je završio velikom dramom u nedjelju u Senju.

Prava drama se neočekivano dogodila u zadnjoj, 20. etapi relija od Alana do Senja, kada je vodeći Belgijanac Thiery Neuville izletio sa staze i prokockao sigurnu pobjedu, te čak ostao bez ijednog boda u Hrvatskoj. Belgijanac je prije zadnjeg ispita imao ogromnih 1:15 minuta prednosti, no svojom velikom neopreznošću nakon jednog zavoja sletio je sa staze i uništio podvozje svog Hyundaija i20.

Katsuta se tako pridružio dvostrukom laureatu Francuzu Sebastienu Ogieru, Velšaninu Elfynu Evansu i Fincu Kalle Rovanperi, dosadašnjim osvajačima WRC relija u Hrvatskoj.

Drugi je bio Finac Sami Pajari (Toyota) s 20. 7 sekundi zaostatka, a treći je senzacionalno Novozelanđanin Hayden Paddon (Hyundai i20) s 2:07 minuta iza.

Katsuti je ovo drugi naslov u karijeri nakon što je osvojio reli u Keniji prije mjesec dana.

Nakon što su izlijetanjima u petak ostali bez šanse da se bore za postolje, Šveđanin Oliver Solberg i Elfyn Evans su osvojili su deset, odnosno osam bonus bodova u nedjelju.

U ukupnom poretku Svjetskog prvenstva nakon četiri utrke vodi Katsuta s 81 bodom, ispred Evansa (74) i Solberga (68).