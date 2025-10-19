VIDEO / Sainz izletio sa staze nakon sudara s Antonellijem i završio utrku u Austinu!

Carlos Sainz se sudario s Kimijem Antonellijem nakon čega su oba vozača završila izvan staze. Mladi Talijan se uspio vratiti, dok je Williamsov Sainz parkirao bolid i odustao. Za njega je utrka gotova, a na stazi je virtualni safety car uz podignutu žutu zastavu.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
