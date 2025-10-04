VIDEO / Russell neočekivano osvojio pole-position, Verstappen ispred dvojice McLarena

Podijeli :

U subotu su odrađene kvalifikacije za Veliku nagradu Singapura, a na vrh je neočekivano zasjeo George Russell. Iza njega završio je Max Verstappen koji će imati dobru priliku u nedjelju smanjiti razmak za Oscarom Piastrijem i Landom Norrisom jer je ispred obojice na startu. Piastri je završio drugi dok je Norris peti.

U prvoj rundi kvalifikacija ispali su Pierre Gasly, Esteban Ocon, Franco Colapinto, Lance Stroll i Gabriel Bortoleto.

Druga runda bila je kobna za Yukija Tsunodu, Liama Lawsona, Carlosa Sainza, Alexa Albona i Nica Hulkenberga.

Q3 kvalifikacija bio je posebno napet, a na vrhu je u posljednjoj minuti bio George Russell. Za njim su u lovu bili Max Verstappen, Oscar Piastri, Lando Norris i mnogi drugi, a na kraju ga nitko nije uspio stići i Britanac je osvojio pole position za nedjeljnu utrku u Singapuru.

Konačan poredak najboljih 10.

Russell

2. Max Verstappen

3. Oscar Piastri

4. Kimi Antonelli

5. Lando Norris

6. Lewis Hamilton

7. Charles Leclerc

8. Isack Hadjar

9. Oliver Bearman

10. Fernando Alonso

Utrka će startati u 14 sati, a možete je gledati na Sport Klubu 1.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.