VIDEO / Prvu Moto3 utrku sezone odlučile tek tri tisućinke

Vozač Intacta David Almansa stigao je do prve pobjede u karijeri nakon što je u fotofinišu slavio na Velikoj nagradi Tajlanda, kojom je otvorena sezona u Moto3 kategoriji Svjetskog prvenstva.

Mladi Španjolac, koji je svoj jedini prethodni podij upisao prošle godine u Maleziji, trijumfirao je na stazi Chang s tri tisućinke prednosti u odnosu na Máxima Quilesa iz Aspara. Time je izjednačena najmanja razlika između pobjednika i drugoplasiranog u najslabijoj klasi u povijesti, budući da su prethodno tri tisućinke dijelile Álexa Rinsa i Mavericka Viñalesa na Phillip Islandu 2013. godine.

Dvojici Španjolaca na postolju se pridružio Valentín Perrone iz Teh3 tima, koji je zaostao devet i pol sekundi, odnosno 93 tisućinke ispred vozača Red Bull KTM Ajo tima Álvara Carpea.

Almansa je vodio tijekom gotovo cijele utrke, ali ga je Quiles stalno izazivao. Njih dvojica vrlo su se brzo odvojila od ostalih suparnika, no vozač Aspara nije napadao sve do 11. kruga, kada mu je sunarodnjak uzvratio. Quiles je potom čekao posljednji krug za napad, ali je pogriješio pa je razlika narasla na pola sekunde. Ipak, uspio se potpuno približiti i prestići Almansu, koji mu je uzvratio u fotofinišu.

Iza njih viđena je borba četvorice vozača, a i ona je odlučena na cilju, gdje je Perrone nadmudrio ne samo Carpea, nego i debitanta Vedu Pratamu iz Honda Team Asia te vozača Leoparda Adriana Fernándeza. Njihova međusobna borba omogućila je vozačima iz sljedeće skupine da im se približe u završnici, ali ih nisu uspjeli ugroziti. Najbolji među ostalima bio je Brian Uriarte iz Red Bull KTM Ajo tima, a prvih deset kompletirali su Marco Morelli, Joel Esteban i David Muñoz.

Sljedeća utrka Svjetskog prvenstva vozi se za Veliku nagradu Brazila na stazi Ayrton Senna od 20. do 22. ožujka.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.