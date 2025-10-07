VIDEO / Poznato koliko će Marquez utrka propustiti nakon teškog pada u Indoneziji

Podijeli :

AP Photo/Antonio Calanni via Guliver

Novi svjetski prvak u MotoGP klasi, Španjolac Marc Marquez propustit će sljedeće dvije utrke sezone u Australiji i Maleziji nakon što je zadobio prijelom i ozljedu ligamenta desnog ramena u sudaru na Velikoj nagradi Indonezije.

Marquez, koji je svoj sedmi naslov svjetskog prvaka osigurao koncem rujna u Japanu, stradao je u nedjelju kada je Marco Bezzecchi udario u stražnji dio njegovog motora nakon čega su obojica pala u šljunak.

Nakon što se podigao na noge, Marquez je držeći se za rame naputio stazu.

VIDEO / Bezzecchi izgurao Marqueza sa staze, prvak ozbiljno ozlijeđen!

Ozlijedio je rame na ruci koju je slomio na Velikoj nagradi Španjolske u Jerezu u srpnju 2020. godine, što ga je na dulje vrijeme isključilo iz utrka i zahtijevalo nekoliko operacija.

“Klinički pregled i radiološka procjena isključili su bilo kakvu povezanost s prethodnim ozljedama, a također su potvrdili odsutnost značajnog pomaka kostiju”, objavio je Ducati.

Do kraja sezone još su četiri utrke, Australija, Malezija, Portugal i Valencija. Španjolac će sigurno propustiti prve dvije, naglasivši kako neće žuriti s oporavkom.

“Moj je cilj vratiti se prije kraja sezone, ali bez žurbe. I moji osobni i timski glavni ciljevi su postignuti, tako da je sada prioritet pravilno se oporaviti i vratiti se sa 100% snage”, dodao je.

Tridesetdvogodišnji Katalonac pridružio se talijanskoj legendi Valentinu Rossiju, svom bivšem velikom rivalu, sa sedam naslova u premijer klasi motociklizma i približava se rekordu još jednog slavnog Talijana, Giacoma Agostinija, koji je pobijedio osam puta.

Marc ukupno ima devet svjetskih naslova, uključujući one u klasi 125cc iz 2010. i Moto2 iz 2012. godine.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.