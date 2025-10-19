VIDEO / Norris napokon prestigao Leclerca, ali ne zadugo!

Charles Leclerc se uspješno odupirao napadima Landa Norrisa koji je od samog starta pokušavao vratiti drugu poziciju na VN Amerike, a vozaču McLarena je to napokon pošlo za rukom u 21. krugu. Nije se dugo zadržao na drugom mjestu i Leclerc je dao do znanja da se borba nastavlja!
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!