VIDEO / Pogledajte motore s kojima Zagrepčanin ide na najopasniju utrku svijeta: ‘Pripremao sam se 9 mjeseci’

Motori su spremni, a spreman je i zagrebački dečko Loris Majcan ponovno nastupiti na najopasnijoj utrci na svijetu, Isle of Man TT-u.

Prošle godine Loris Majcan imao je svoj debitantski nastup na Isle of Man TT-u, cestovnoj utrci koja slovi za najopasniju na svijetu. Majcan je prošle godine zaključio osvojio prestižne nagrade ‘Best Newcomer 2024.‘ i ‘RST Star of Tomorrow‘. U toj utrci dosad je život izgubilo čak 269 ljudi, a Majcan je tek drugi Hrvat u povijesti koji se natječe tamo.

Trostruki prvak Hrvatske u kategoriji Supersport u novi pothvat na otoku Manu kreće kroz dva tjedna, putuje već ovog petka, a kvalifikacije kreću 26. svibnja.

Loris se ove godine natječe s dva motora – Yamahom R1 i Yamahom R6. S R1 vozit će u klasama Superbike i Superstock, dok će se na Yamahi R6 natjecati u klasi Supersport. U sedam dana očekuje ga čak šest utrka po stazi dugoj oko 60 kilometara.

Loris koji je, kako i sam za sebe kaže, ovisnik o adrenalinu, spreman je za put i nove izazove.

“Jedva čekam da odem na Isle of Man TT. Za to sam se pripremao od rujna prošle godine, znači skoro devet mjeseci intenzivnih priprema. Puno smo radili na fizičkoj i mentalnoj spremi, naravno pripremili smo vrhunski i motore. Sve je potpuno spremno, ja prvi pa onda i svi ostali u mom timu. Svi smo spremni za ovaj novi izazov koji će biti sve samo ne lagan, ali spremni smo za sve što nas čeka. Nadamo se samo da će ove godine biti manje kvarova i da će nas vrijeme bolje poslužiti. Sve ostalo je na meni da pokažem. Drago mi je da opet idem tamo i da ću braniti hrvatske boje ponovno na Isle of Man TT-u i da će rezultat isto pokazati moju kvalitetu”, rekao je Majcan za Sport Klub.

S Yamahom R1 Loris nam je nedavno bio i u studiju Sport Kluba

Predstavio je Majcan svoje dvije Yamahe i javnosti u nedjelju u centru Zagreba, pogledajte ih u videu: