VIDEO / Pogledajte kako je Marquez proslavio povijesni naslov, nije skrivao emocije!

Španjolski motociklist Marc Marquez na Ducatiju osvojio je na Velikoj nagradi Japana svoju sedmu titulu svjetskog MotoGP prvaka, a prvu od 2019. godine, nakon što je četiri utrke prije kraja dosegao neupitno vodstvo u poretku svjetskog prvenstva.

Marquez je u Japanu trebao nadmašiti svog brata i jedinog suparnika za naslov Alexa iz Gresini Racinga za tri ili više bodova, a u nedjeljnoj utrci završio je drugi iza svog momčadskog kolege Talijana Francesca Bagnaie kako bi osigurao naslov.

Tridesetdvogodišnji Katalonac tako se pridružuje talijanskoj legendi Valentinu Rossiju, svom bivšem velikom rivalu, sa sedam naslova u premijer klasi motociklizma i približava se rekordu još jednog slavnog Talijana, Giacoma Agostinija, koji je pobijedio osam puta.

Marquez je sedmi naslov u karijeri proslavio sa svojim timom, a nije skrivao emocije.

“Ne mogu ni govoriti, ne želim ni razmišljati što sam prošao. Želim samo uživati u trenutku, sada sam na miru sam sa sobom. Nakon svake greške sam se borio i opet sam pobijedio, sada sam miran”, rekao je.