VIDEO / ‘Pirueta’ Hamiltona na treningu, Antonelli uzrokovao crvenu zastavu

Automoto 29. kol 202512:49 0 komentara

Formula 1 vratila se nakon ljetne stanke Velikom nagradom Nizozemske na stazi Zandvoort. Već nakon desetak minuta prvog treninga aktivirala se crvena zastava nakon izlijetanja Kimija Antonellija. Prethodno su se na stazi izvrtjeli Lewis Hamilton i Yuki Tsunoda, ali su za razliku od vozača Mercedesa uspjeli zadržati bolide u pogonu.

