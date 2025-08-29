VIDEO / ‘Pirueta’ Hamiltona na treningu, Antonelli uzrokovao crvenu zastavu

Podijeli :

Formula 1 vratila se nakon ljetne stanke Velikom nagradom Nizozemske na stazi Zandvoort. Već nakon desetak minuta prvog treninga aktivirala se crvena zastava nakon izlijetanja Kimija Antonellija. Prethodno su se na stazi izvrtjeli Lewis Hamilton i Yuki Tsunoda, ali su za razliku od vozača Mercedesa uspjeli zadržati bolide u pogonu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.