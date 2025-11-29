VIDEO / Piastri obranio prvo mjesto, Verstappen odlično startao i došao odmah iza Norrisa

Podijeli :

Krenula je sprint utrka Velike nagrade Katara. S "pole positiona" krenuo je Oscar Piastri, drugi u ukupnom poretku vozača. Australac je uspješno obranio svoje prvo mjesto, kao i George Russell te Lando Norris. Oni koji to nisu napravili su četvrti i peti - Fernando Alonso i Yuki Tsunoda koje je na startu preskočio Max Verstappen.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.