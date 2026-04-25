VIDEO / Ogier s minimalnom prednošću ulazi u završi dan na Kanarskim otocima

Francuz vodi od petka, no Solberg ga prati u stopu i stalno smanjuje zaostatak, pa će odluka pasti u nedjeljnim brzinacima.

Razlike su tijekom subote bile minimalne, a Solberg je u završnici dodatno pritisnuo i smanjio zaostatak na manje od četiri sekunde. Treće mjesto drži Elfyn Evans, ali s gotovo 22 sekunde zaostatka za vodećima.

Dan je obilježio i incident Jona Armstronga, koji je izletio sa staze, no izbjegao veća oštećenja i uz pomoć gledatelja nastavio natjecanje, iako je izgubio dvije minute i pao u poretku.

U borbi za ostatak poretka Adrien Fourmaux učvrstio je šesto mjesto ispred Danija Sorda, dok je Thierry Neuville odmah iza njih.