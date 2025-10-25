VIDEO / Norris dominantno do pole positiona u Meksiku! Verstappen i Piastri podbacili, a Ferrarijev dvojac slavi

Podijeli :

Fantastične kvalifikacije u Meksiku!

Vozač McLarena Lando Norris osvojio je pole position uoči Velike nagrade Meksika, 20. utrke sezone Formule 1.

Britanac je do najbolje startne pozicije u Mexico Cityju stigao s vremenom od 1:15.586 minute, ispred dvojca Ferrarija, Charlesa Leclerca i Lewisa Hamiltona.

Vodeći u ukupnom poretku Oscar Piastri startat će sa sedmog mjesta, dok će Max Verstappen krenuti s pete pozicije.

Uskoro opširnije…