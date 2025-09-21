VIDEO / Nastavlja se ludilo u Bakuu, Piastri završio u zidu na startu utrke!

Automoto 21. ruj 202513:12 0 komentara

Nakon ludih kvalifikacija u kojima se crvena zastava vijorila čak šest puta, ludo je krenula akcija i u glavnoj utrci za VN Azerbajdžana. Vodeći u ukupnom poretku, Oscar Piastri, završio je u zidu i odmah završio utrku nakon čega je na stazu izašao safety car. Vodstvo je zadržao Max Verstappen.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

