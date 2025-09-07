VIDEO / Max Verstappen sjajnom vožnjom slavio u Monzi ispred Piastrija i Norrisa!

Podijeli :

Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu, aktualni svjetski prvak Formule 1, pobjednik je nedjeljne utrke u Monzi, Velike nagrade Italije.

Cijeli raspored na kraju utrke bio je identičan onome što su vozači napravili na službenom treningu. Iza pobjednika Verstappena su se smjestili vozači McLarena, drugi je bio Britanac Lando Norris, a treći Australac Oscar Piastri. Četvrti je bio vozač Ferrarija, Monegašanin Charles Leclerc.

Za 27-godišnjeg Nizozemca ovo je bila 66. pobjeda u karijeri.

U prvih nekoliko krugova utrke bilo je puno gužve na samom vrhu i vrlo interesantno. Norris je napadao vodećeg Verstappena, dok se vodila i velika borba Piastrija i Leclerca za treće mjesto.

Nakon nekoliko pretjecanja i vraćanja pozicija vrlo brzo se zacementirao raspored kakav je i bio nakon službenog treninga. Vodio je Verstappen ispred McLarenovog dvojca, Norrisa i Piastrija, dok je na četvrtom mjestu bio Ferarrijev adut Leclerc.

Odlično je potom vozio aktualni svjetski prvak Verstappen koji je nizao najbrže krugove i time je sve više odmicao od Norrisa. U 38. krugu je Verstappen otišao u boks na „hard“ gume te su privremeno vrh redoslijeda preuzeli Norris i Piastri.

U samoj završnici su i vozači McLarena posjetili boks, ali jedina promjena u poretku se dogodila među njima. Zbog greške mehaničara Norris je izgubio drugo mjesto, ali klupskim dogovorom na stazi je Piastri vratio Norrisu drugo mjesto.

U ukupnom redoslijedu vodeći Piastri i dalje ima dobru prednost pred Norrisom. Trenutačno je Piastri na 327, a Norris na 290 bodova. Treći je Verstappen s 230 bodova.