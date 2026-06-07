VIDEO / Martin ‘pokosio’ čak četvoricu vozača na samom startu MotoGP utrke u Mađarskoj

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Početak utrke za Veliku nagradu Mađarske u MotoGP klasi – scenarij iz najgore noćne more. U prvom zavoju Jorge Martín izgubio je kontrolu i pokosio Fermina Aldeguera, Marca Bezzecchija, Raula Fernandeza i Fabija Di Giannantonija. Jedino se Di Giannantonio uspio vratiti na stazu i nastaviti utrku. Dijelovi motocikala bili su posvuda po stazi, a direkcija utrke istaknula je tek žutu zastavu.

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