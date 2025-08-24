VIDEO / Marquez u Mađarskoj upisao sedmu uzastopnu pobjedu

Podijeli :

Dominacija osmerostrukog svjetskog prvaka Marca Márqueza nastavljena je i na stazi "Balaton Park" u utrci za Veliku nagradu Mađarske, gdje je 32-godišnji Španjolac uvjerljivo osvojio desetu od četrnaest glavnih utrka ove sezone.

Šesterostruki osvajač naslova u “kraljevskoj klasi”, koji je sada nanizao 14 pobjeda računajući i sprint utrke, startao je s vodeće pozicije, no Talijani Marco Bezzecchi i Franco Morbidelli prestigli su ga odmah na početku utrke.

Uslijedio je Márquezov “lov” na njih dvojicu – Morbidellija je prestigao u petom krugu, a zatim je započela borba s Bezzecchijem.

Vozač Aprilije nije se predavao, a prvi konkretniji napad dogodio se u sedmom krugu, kada je apsolutni lider prvenstva dvaput prestigao Bezzecchija u kratkom razmaku.

Ipak, 26-godišnji Talijan obranio se u oba navrata i zadržao vodstvo još neko vrijeme. Nije mnogo trebalo vozaču tvorničke momčadi Ducatija da ga prestigne, a kako je to izgledalo na početku 11. kruga, možete pogledati u naslovnom videu.

Morbidelli je izgubio ritam i s druge pozicije pao na šesto mjesto do kraja utrke. Bezzecchija je prestigao drugi Španjolac, Pedro Acosta, vozač KTM-a. To se dogodilo u 15. krugu, a njih dvojica su tim redom popunili mjesta na postolju iza Márqueza.