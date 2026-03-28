VIDEO / Marquez pao i oborio Di Giannantonija, Martin slavio u sprintu!

Već u prvom krugu, u žestokoj borbi za treće mjesto iza Francesca Bagnaije i Pedra Acoste, došlo je do sudara između Marca Márqueza i Fabija Di Giannantonija, koji je obojicu izbacio iz borbe za bodove.

VIDEO / Mandić briljirao u derbiju Bundeslige: Zaustavio je Gidsela i društvo te pogurao Magderburg prema naslovu!

Aktualni svjetski prvak pritom je napravio pogrešku i izgubio kontrolu nad Ducatijem, a u incident je povukao i Di Giannantonija, pobjednika kvalifikacija. Srećom, sve je prošlo bez ozljeda.

Talijan se vratio na stazu, ali nije bio konkurentan, dok je vodeći u ukupnom poretku Marco Bezzecchi nešto kasnije također pogriješio i završio u šljunku.

Borba za pobjedu tako se svela na Bagnaiju i Acostu, no Jorge Martín je sjajnom vožnjom u završnici pretekao obojicu i stigao do prve pobjede nakon razdoblja obilježenog ozljedama i problemima.

Sve upućuje na to da nas čeka vrlo uzbudljiva sezona.