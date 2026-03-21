VIDEO / Marc Marquez slavio u sprint utrci na stazi Ayrton Senna

Vozač Ducatija Marc Márquez slavio je u prvoj sprint utrci u povijesti koja je vožena u sklopu Velike nagrade Brazila, druge runde ovogodišnjeg MotoGP prvenstva. Aktualni prvak na stazi Autódromo Ayrton Senna prvi je put stigao do pobjede još od sredine rujna, kada je slavio na Velikoj nagradi San Marina i Riminija.

Márquez je do pobjede u Goiâniji došao pretjecanjem Fabija Di Giannantonija tri kruga prije kraja, a na cilju ih je dijelilo 213 tisućinki. Njima dvojici na postolju se pridružio Jorge Martín na Apriliji, kojem je to najbolji rezultat od osvajanja naslova 2024. godine.

Prva sprint utrka u povijesti bila je obilježena odgodama zbog oštećenja staze, jer se na startno-ciljnoj ravnini pojavila rupa, no problem je ubrzo saniran. Nakon tri odgode utrka je započela sat i 20 minuta kasnije, a sam start donio je iznenađenje – Fabio Quartararo probio se na drugo mjesto, iza Di Giannantonija, a ispred Márqueza.

Vozač VR46 momčadi brzo se odvojio od pratnje, a kada se Márquez na početku trećeg kruga probio na drugo mjesto, zaostatak je bio veći od sekunde. Ispred Francuza ubrzo su se našli i Marco Bezzecchi te Martín, a dvoboj vozača Aprilije odlučen je u sedmom krugu kada je talijanski vozač pogriješio, što je njegov momčadski kolega iskoristio.

Do osmog kruga, odnosno polovice utrke, Márquez se potpuno približio Di Giannantoniju, a priliku za napad iskoristio je tri kruga prije kraja. Talijan je pokušao uzvratiti, ali nije uspio do cilja, dok je Martín zaostao više od tri sekunde. Bezzecchi je bio najbolji među ostalima, pola sekunde iza timskog kolege, a slijedili su ga Ai Ogura iz Trackhousea i Quartararo. Osvajače bodova kompletirali su Álex Márquez i Francesco Bagnaia na Ducatiju, dok je vodeći u ukupnom poretku Pedro Acosta bio deveti, ispred miljenika domaće publike Dioga Moreire.

Problemi sa stazom najviše su utjecali na vozače u preostale dvije klase, jer su njihove kvalifikacije pomaknute. U Moto3 kategoriji održane su nakon sprinta, dok su u Moto2 kategoriji prebačene na nedjelju ujutro.

Program na stazi Autódromo Ayrton Senna otvaraju kvalifikacije u srednjoj klasi od 13:40, dok su zagrijavanja u kraljevskoj klasi na rasporedu od 14:40. Utrke Velike nagrade Brazila započinju Moto3 kategorijom u 16 sati, Moto2 slijedi u 17:15, a MotoGP utrka počinje u 19 sati.