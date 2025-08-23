VIDEO / Marc Marquez pokorio Balaton, razočarali mu brat Alex, ali i Bagnaia

Podijeli :

Španjolac Marc Marquez (Ducati) pobjednik je sprinta u klasi MotoGP na Velikoj nagradi Mađarske na novoj stazi Balaton Park čime je povećao svoju prednost u ukupnom poretku svjetskog prvenstva.

Marquezu je to čak 13. sprinterska pobjeda u 14 utrka ove sezone.

Šesterostruki svjetski prvak, koji je startao s “pole positiona”, držao je vodstvo kroz prvi zavoj prije nego što je povećao prednost i lako ostvario pobjedu.

“U prvom zavoju bilo je tijesno, ali potom sam mogao imati svoj ritam. Zadovoljan sam, puno sam naučio i o gumama, što će mi sutra dobro doći,” kazao je Marc Marquez.

Katalonski vozač završio je ispred dvojice talijanskih vozača iz tima Ducati-VR46, Fabia Di Giannantonia i Franca Morbidellija.

Marc Marquez povećao je svoju prednost na vrhu svjetskog prvenstva na 152 boda ispred svog mlađeg brata Alexa Marqueza (Ducati-Gresini), koji je u subotu završio tek osmi. Trećeplasirani Francesco Bagnaia ima 209 bodova manje.

Klasična utrka bit će u nedjelju u 14 sati.