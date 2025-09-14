VIDEO / Marc Marquez opet dominirao i stigao do 99. pobjede u karijeri

Podijeli :

Pobjednik Velike nagrade San Marina i Riminija u Misanu bio je vozač Ducatija Marc Marquez. Marc je ostvario svoju 99. pobjedu u karijeri.

Stariji Marquez odlično je startao i odmah se probio na drugo mjesto, ispred Alexa Marqueza i iza Marca Bezzecchija, koji je imao odličan start. Bezzecchi je izdržao do 12. kruga, a prva pogreška koju je napravio skupo ga je koštala. Marc Marquez je stigao do prvog mjesta, Bezzecchi je prijetio u sljedećih nekoliko krugova, ubrzavajući, ali nije uspio ugroziti Marcovu pobjedu.

Alex Marquez je praktički vozio sam na trećem mjestu, nitko nije bio dovoljno blizu da ugrozi njegovo mjesto na postolju.

A iza njih – ispadali su jedan po jedan – Joan Zarco, Joan Mir, Ai Ogura, Maverick Viñales, Pedro Acosta, Francesco Bagnaia.

U poretku ispod trećeg mjesta, Franco Morbidelli zauzeo je četvrto mjesto, ispred Fabia di Giannantonija i Fermina Aldeguera. Luca Marini je zauzeo sedmo mjesto, Fabio Quartararo osmo, Miguel Oliveira deveto, a Brad Binder deseto.

Marc sada ima 512 bodova, 182 više od Alexa i 275 više od Bagnaije. Bezzecchi sada zaostaje samo osam bodova za Bagnaijom.

