VIDEO / Marc Marquez nezaustavljiv u Mađarskoj: Lakoćom je osvojio sprint

Marc Marquez odnio je pobjedu u sprint utrci u Mađarskoj i tako nastavio dominaciju na novootvorenoj stazi Balaton.
Bio je to njegov treći uzastopni trijumf, budući da je prošle godine bio najbrži i u sprintu i u glavnoj utrci.
Drugi je bio Pedro Acosta, dok je treće mjesto zauzeo vodeći u ukupnom poretku Marco Bezzecchi.
Aktualni prvak poveo je od samog starta s krugom prednosti ispred Acoste i uspio to zadržati sve do kraja.
Marc je u petak poručio da „ako je on najbrži, ostali očito ne rade nešto kako treba“.
Podsjetimo, prije četiri tjedna slomio je stopalo te je operirao petu metatarzalnu kost i rame. Na pobjedi mu je čestitao i brat Alex Marquez.
Veliku borbu za treću poziciju vodio je Bezzecchi s Ferminom Aldeguerom, koji je u petom krugu otišao preširoko i pao na peto mjesto. Između njih se na kraju ugurao Raul Fernandez.
Jorge Martin završio je kao šesti, a potom slijede Diogo Moreira, Enea Bastianini, Francesco Bagnaia i Fabio Di Giannantonio.
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