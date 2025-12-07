VIDEO / Pogledajte kraj utrke u kojoj je Lando Norris stigao do prvog naslova!

Podijeli :

Lando Norris završio je utrku za Veliku nagradu Saudijske Arabije na trećem mjestu što je bilo dovoljno da osigura svoj prvi naslov u karijeri. U Abu Dhabiju je najbrži bio Max Verstappen, dok je drugi bio Oscar Piastri koji je prestigao Norrisa već na samom startu.

