VIDEO / Katastrofa za Ferrari u Nizozemskoj, nakon Hamiltona utrka je završena i za Leclerca

Nova nevolja zadesila je Ferraru u Nizozemskoj. Nakon što je na stazi u Zandvoortu Lewis Hamilton završio u zaštitnoj ogradi u 23. krugu i za njega je utrka završena, kojih 30 krugova kasnije odustao je i Charles Leclerc koji je nakon kontakta s Kimijem Antonellijem ostao bez desne stražnje gume te je i on morao odustati.