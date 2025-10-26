VIDEO / Jeziv incident koji je izazvao Moto3 prvak

Podijeli :

Velika nagrada Malezije u Svjetskom prvenstvu Moto3 nije započela kako je planirano, nakon što je novi prvak José Antonio Rueda izazvao ozbiljan incident.

Sve se dogodilo u izlaznom krugu, 15 minuta prije predviđenog starta, kada je Rueda neobjašnjivo s leđa udario Noaha Dettwilera.

Mladi Švicarac je inače bio na putu prema startnoj liniji kada ga je vozač Red Bull KTM Ajo udario puno većom brzinom.

Prve informacije sa staze Sepang ukazuju na to da su i Rueda i Detwiler pri svijesti, ali su prebačeni u lokalnu bolnicu na daljnje pretrage.

Odlazak medicinskog helikoptera dodatno je odgodio utrku Moto3, koja je skraćena na 10 krugova, jer se utrka ne može održati prije njegovog povratka. Situaciju je dodatno zakomplicirao summit u Kuala Lumpuru, kojem, između ostalih, prisustvuje i američki predsjednik Donald Trump.

U skraćenoj utrci u najslabijoj kategoriji, prvu pobjedu u karijeri odnio je japanski motociklist Taiyo Furusato.

Utrka u kraljevskoj klasi vozi se prema planu, s početkom u 8 sati ujutro, dok je ona u Moto2 kategoriji pomaknuta na 9.30 sati.

