VIDEO / Japanac ispisao povijest u Nizozemskoj, katastrofa za Bezzecchija

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Sport Klub

Vozač Trackhousea Ai Ogura stigao je do prve pobjede u karijeri u kraljevskoj klasi, nakon što je slavio na Velikoj nagradi Nizozemske, 10. utrci sezone Moto GP prvenstva.

Ogura je postao prvi japanski pobjednik u najjačoj kategoriji nakon više od dva desetljeća, točnije od Velike nagrade Japana 2004. godine, na kojoj se na najvišu stepenicu pobjedničkog postolja našao Makoto Tamada. Između tih trijumfa prošla su točno 7952 dana.

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Ovaj 25-godišnji Japanac prethodno je upisao šest pobjeda u kategoriji Moto2, u kojoj je osvojio naslov prije dvije godine, a u borbi za trijumf u Assenu je za osam desetinki pobijedio momčadskog kolegu Raula Fernandeza. Njih dvojica su tako donijeli povijesni rezultat Trackhouseu, koji je ostvario svoj prvi dvostruki trijumf.

Dvojcu na postolju pridružio se Jorge Martin na Apriliji, koji je kompletirao trostruku pobjedu za talijanskog proizvođača, drugu u povijesti, nakon one u Mugellu.

I dok je Aprilia ostvarila trostruki trijumf na “Katedrali”, Velika nagrada Nizozemske utrka je za zaborav za Marca Bezzecchija, koji je izletio sa staze u drugom krugu. Do utrke u Assenu vodeći u ukupnom poretku pao je u 15. zavoju, doslovno je letio kroz zrak, a potom je prebačen na preglede u medicinski centar.

Najbolji među ostalima bio je vozač momčadi VR46 Fabio Di Giannantonio, unatoč tome što je morao odraditi kaznu dugog kruga (long-lap penalty) jer je malo izgurao Marca Marqueza u jednom od dvoboja. Marquez je, inače, klasificiran kao šesti, jer je izgubio jednu poziciju zbog izlaska izvan granica staze u posljednjem krugu.

Martin je bio taj koji je poveo od starta, ispred Ogure i Fernandeza, da bi se Marquez u jednom trenutku probio ispred dvojca Trackhousea, a Japanac pao na šesto mjesto. Vozač Aprilije povećavao je svoju prednost na čelu u trenutku kada je njegov momčadski kolega izletio sa staze, a pratio ga je pobjednik subotnjeg sprinta. Oguri nije trebalo mnogo vremena da se probije do trećeg mjesta i dugo je bio sekundu iza momčadskog kolege.

Iza njih veliku su borbu vodili Marquez, Francesco Bagnaia na drugom Ducatiju i vozač KTM Racinga Pedro Acosta. Na polovici utrke Acosta je odustao zbog problema s desnom rukom, dok je Bagnaia nedugo zatim odustao zbog kvara kočnica.

Na čelu je Fernandez vrebao Martina, dok je i Ogura bio blizu. Konačno su ga napali u 17. krugu, a Japanac je nedugo zatim dočekao svoju priliku, poveo i odvojio se na dvije sekunde. Fernandezovo i Martinovo mjesto nije bilo ugroženo nijednog trenutka, a iza su Marqueza dostigli njegov mlađi brat Alex i Giannantonio. Borba između vozača momčadi VR46 i deveterostrukog svjetskog prvaka bila je izuzetno zanimljiva, a iako je odradio kaznu, Talijan je uspio nadmudriti starijeg Marqueza, ispred kojeg se našao i njegov brat.

Marquez je po završetku utrke izgubio poziciju i od Enee Bastianinija u momčadi Tech3, a slijedio ih je Fabio Quartararo na Yamahi.

Martin je nakon trećeg mjesta preuzeo vodstvo u ukupnom poretku i sada ima sedam bodova prednosti u odnosu na Bezzecchija, a 16 više od Di Giannantonija.

Sljedeća utrka Moto GP prvenstva vozi se za Veliku nagradu Njemačke na Sachsenringu” od 10. do 12. srpnja, a sve pratite na Sport Klubu.

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