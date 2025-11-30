VIDEO / Hoće li ova greška Antonellija biti odlučujuća u borbi za naslov?

Podijeli :

Max Verstappen slavio je u utrci za VN Katara te odveo ludu utrku za naslov u Abu Dhabi. Iako je Lando Norris danas imao šanse osigurati naslov, Nizozemac nije dopustio da sve prođe lako. Prestigao ga je na startu i na kraju slavio, drugi je bio Piastri, treći Sainz, dok je Norris završio tek na četvrtom mjestu. U zadnjem mu je krugu pomogao i Andrea Kimi Antonelli kojega je Norris prestigao te stigao do važnih bodova u utrci za naslov. Britancu je sada u Emiratima nužno treće mjesto za titulu prvaka za koju će se boriti s Verstappenom i Piastrijem.