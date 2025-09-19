VIDEO / Češki vozač napravio nevjerojatnu glupost: Umalo sebe i britanskog vozača ‘došao glave’

Podijeli :

U jutarnji kvalifikacijama za Veliku nagradu Azerbajdžana u Formuli 2 vidjeli smo jednu jako opasnu situaciju. Malo više od minutu prije kraja Roman Stanek je izletio sa staze pa su suci mahali žutom zastavicom zbog opasnosti. Samo nekoliko sekundi kasnije zastavica je pocrvenjela jer je 21-godišnji Čeh prilikom vraćanja na stazu uletio u Johna Bennetta te ih je samo sreća spasila da se ne dogodi nešto strašnije.

Englez nije bio oduševljen potezom Čeha te je rekao:

“Razbio sam se u prvom zavoju. Stanek se upravo vratio na stazu i uletio mi u trkaću liniju. Koji k*rac, čovječe?”