VIDEO / Bezzecchiju sprint u Australiji, ali uz žrtvu: Na zagrijavanju se zabio u galeba

Vozač Aprilije Marco Bezzecchi trijumfirao je u sprint utrci koja je vožena u sklopu Velike nagrade Australije, 19. runde ovogodišnjeg MotoGP prvenstva.

Talijan je na stazi „Phillip Island“ došao do svoje treće sprint pobjede ove sezone, s više od tri sekunde prednosti ispred Raula Fernandeza iz Trackhousea.

Njima dvojici na postolju se pridružio Pedro Acosta iz KTM Racinga, koji je u foto-finišu za 66 tisućinki sekunde bio bolji od domaćeg miljenika Jacka Millera.

Iako je Yamaha vozač Fabio Quartararo startao s pole positiona, borba za pobjedu se od samog početka svela na Bezzecchija i Fernandeza. Španjolac je poveo, ispred tvorničkog vozača Aprilije, koji ga je konstantno pratio, a na polovici utrke čak i napravio pogrešku koja ga je koštala sekunde zaostatka.

Bezzecchi je, ipak, uspio nadoknaditi vrijeme, i to nakon što je u jednom trenutku galeb naletio na njega, ali mu nije trebalo puno da preuzme vodstvo i odvoji se.

Iza njih se vodila puno uzbudljivija borba u kojoj su, uz Acostu i Millera, prvo sudjelovali Alex Marquez iz Gresinija, a potom im se pridružio i vozač VR46 tima Fabio Di Giannantonio. Di Gia se probudio u završnici i uspio završiti samo četiri stotinke iza Australca, dok je Marquez bio sedam desetinki sporiji.

Takav rasplet znači da po prvi put u povijesti sprint utrka, koje su započele na Velikoj nagradi Portugala 2023. godine, nijedan Ducati vozač nije završio na postolju u subotnjoj utrci!

Quartararo se na kraju morao zadovoljiti sedmim mjestom, a osvajače bodova zaokružili su Luca Marini na Hondi i Pol Espargaro, koji u Tech3 timu mijenja ozlijeđenog Mavericka Viñalesa.

Sprint na „Phillip Islandu“ obilježila je i još jedna razočaravajuća izvedba Francesca Bagnaije, koji je završio tek 19.

Ozljeđeni Marc Marquez, koji je već osigurao naslov prvaka, vodi u ukupnom poretku sa 545 bodova, njegov mlađi brat Alex je drugi s 366, dok je Bagnaia treći sa 274, ali Bezzecchi za njim zaostaje samo osam bodova.

