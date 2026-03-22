VIDEO / Bezzecchi pobjedom u Brazilu nastavio sjajan niz

Vozač Aprilije, Marco Bezzecchi, slavio je na Velikoj nagradi Brazila, drugoj utrci ovogodišnjeg MotoGP prvenstva, vozeći kao lider od starta do cilja.

Na stazi “Ayrton Senna” Bezzecchi je upisao četvrtu pobjedu zaredom, čime se pridružio rijetkoj grupi vozača koji su to uspjeli, poput Valentina Rossija, Marca Marqueza i Jorgea Lorenza. Ovo mu je osmi podij u kraljevskoj klasi, a kroz cilj je prošao s tri sekunde prednosti ispred timskog kolege Jorgea Martina. Za Španjolca je to prvi podij od prelaska u Apriliju i prvi nakon 500 dana, od posljednje titule u studenom 2024.

Treći je bio Fabio di Giannantonio iz VR46 tima, koji je u borbi za podij pretekao branitelja titule Marca Marqueza.

Zbog degradacije staze, trka je skraćena s 31 na 23 kruga kako bi se mogla dodijeliti puna bodovna vrijednost. Bezzecchi je brzo preuzeo vodstvo i postupno se odvojio od konkurencije, dok su iza njega Martin, Di Giannantonio i Marquez vodili borbu za drugo mjesto. Pet krugova prije kraja Martin je napao Bezzecchija, ali je Talijan odgovorio i sačuvao prednost.

Zahvaljujući pobjedi, Bezzecchi je preuzeo vodstvo u generalnom poretku s 56 bodova, Martin je drugi s 45, a Bastianini treći s 42. Sljedeća utrka MotoGP prvenstva vozi se od petka do nedjelje za Veliku nagradu Amerike u Austinu.

