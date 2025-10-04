VIDEO / Bezzecchi od osme pozicije stigao do pobjede u sprintu!

Podijeli :

Vozač Aprilije Marco Bezzecchi slavio je u sprint utrci Velike nagrade Indonezije, 18. runde ovogodišnjeg prvenstva u MotoGP-u. Talijan je do pobjede na stazi Mandalika došao poslije senzacionalnog proboja, koji je uslijedio poslije lošeg starta s pole pozicije, i spriječio je Fermina Aldeguera da postane najmlađi pobjednik u sprintu. Novi prvak Marc Marquez utrku je završio na sedmom mjestu, poslije kazne drugog kruga koju je dobio jer je izgurao Rinsa sa staze. Središnja utrka vikenda vozi se u nedjelju u 9 sati uz prijenos na SK1.

