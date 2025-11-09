VIDEO / Bezzecchi imao najviše razloga za slavlje u Portugalu, Bagnaia izletio

Podijeli :

Pobjednik pretposljednje utrke u ovogodišnjem Moto GP prvenstvu, Velike nagrade Portugala, je vozač Aprilije Marco Bezzecchi.

Bezzecchi je na stazi u Portimau stigao do druge pobjede sezone nakon što je u svibnju slavio u britanskom Silverstoneu.

Talijan je slavio sa 2.58 sekundi boljim vremenom od Španjolca Alexa Marqueza (Ducati-Gresini), dok je treće mjesto zauzeo Španjolac Pedro Acosta (KTM) sa 3.1 sekunde zaostatka.

“Jako sam sretan, iza mene je zaista fantastična utrka. Osjećao sam se puno bolje danas nakon što smo jučer jako naporno radili kako bismo pronašli posljednji korak naprijed koji nam je nedostajao. Bio sam jako motiviran,” kazao je pobjednik.

Ovo je Bezzecchijev peti trijumf u premijer klasi u karijeri.

Francesco Bagnaia nije završio utrku jer je izletio sa staze.

Ova pobjeda praktički donosi Bezzecchiju treće mjesto u generalnom poretku, jer je razlika između njega i Bagnaije sada 35 bodova.

Na četvrtom mjestu bio je Fermin Aldeguer, ispred Brada Bindera i Fabia Quartarara. Sedmo mjesto pripalo je Aiju Oguriju, a osmi je ostao Fabio di Giannantonio ispred Joaoa Zarca i Pola Espargara.

Naslov svjetskog prvaka još je ranije osigurao Španjolac Marc Marquez (Ducati) koji nije nastupio u Portugalu zbog ozljede ključne kosti. Marquez vodi sa 545 boda, drugi je njegov brat Alex sa 445 bodova, dok je treći Bezzecchi sa 323 boda.

Posljednja utrka sezone održat će se u Valenciji od 14. do 16. studenog, a sve pratite na Sport Klubu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.