Studio F1: McLareni u panici, Verstappen se vratio u borbu za naslov

Podijeli :

Ovog vikenda akciju Formule 1 nastavljamo u američkom Austinu. Max Verstappen je najbržim vremenom u kvalifikacijama stigao do pole positiona, a to mu je pošlo za rukom i u sprintu u kojem je i slavio. Aktualni svjetski prvak pokazao je da ga ne treba otpisati ni u ovogodišnjoj utrci za naslov, što ne veseli vozače McLarena, a o svemu tome su uoči utrke razgovarali naši Antonio Baković i Darjan Petrić. Uživajte i utrku pratite od 21 sat na SK3.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.