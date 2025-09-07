F1 Studio: Ima li Verstappenov Red Bull snage za borbu s McLarenovim dvojcem

U subotnjim kvalifikacijama na Velikoj nagradi Italije do pole positiona je šokantno došao Max Verstappen. Šokantno iz razloga što njegov bolid ne bi trebao biti na razini Landa Norissa i Oscara Piastrija. Njihov McLaren ipak je bio sporiji u nedjelju te će tako loviti Nizozemca na startu u Monzi. Drugi red zaključio je Charles Leclerc u domaćem Ferrariju. Uzbudljivu utrku najavili su nam naši Antonio Baković i Darjan Petrić u novom F1 studiju.

Veliku nagradu Italije gledajte na Sport Klubu 3! 

