F1 Studio: Prva meč lopta za Norrisa

Podijeli :

Pred nama je utrka Velike nagrade Brazila, a pole position je osvojio vodeći u ukupnom poretku Lando Norris. On je u Brazilu bio osvajač sprinta, a nakon toga je bio uspješan i u kvalifikacijama. Pomogli su mu i loši nastupi Oscara Piastrija koji nije završio sprint, a onda je u kvalifikacijama bio četvrti. Nije dobar bio ni Max Verstappen koji je u kvalifikacijama ispao u prvoj rundi, a utrku će započeti iz pitboxa. O važnim događanjima u Brazilu raspravljali su u novom F1 Studiju naši Antonio Baković i Darjan Petrić, a pridružio im se i Bruno Jurić kao gost.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.