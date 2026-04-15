VIDEO / Milimetri su dijelili Sporting od produžetaka, no Arsenal ide dalje

Plasman u polufinale izborili su i nogometaši Arsenala nakon što su u uzvratnom susretu četvrtfinala u Londonu odigrali 0-0 protiv Sportinga obranivši lisabonskih 1-0.

Bila je to čvrsta utakmica bez previše prilika. Domaćin je najbliže golu bio u 84. minuti kada je Leandro Trossard pucao glavom pogodivši stativu. Okvir gola su pogodili i gosti, Geny Catama u 43. minuti, a u posljednjim sekundama udarac Joaa Simoesa prohujao je pored vrata.

Na koncu je u 180 minuta igre presudio gol Kajia Havertza u sudačkoj nadoknadi prve utakmice.

“Topnici” su do svog četvrtog polufinala Lige prvaka i to drugog u nizu stigli bez poraza. Do sada je londonski sastav samo jednom stigao i do finala i to 2006. kada je u završnom susretu izgubio od Barcelone.

Sporting se nadao postati prvi portugalski klub u polufinalu nakon Porta 2004. godine, međutim nije uspio. Porto je te sezone u finalu pobijedio Monaco s 3-0, a nakon toga portugalske momčadi su deset puta ispale u četvrtfinalima.

