VIDEO / Arsenal i dalje stopostotan u Ligi prvaka, Perišićev PSV upisao prvi bod

Arsenal je ponovno pokazao da je zasluženo jedan od favorita za osvajanje Lige prvaka. Topnici nisu izašli u najjačem sastavu, ali su, unatoč odrešenim problemi, rutinski porazili Olympiacos s 2:0. Treća crveno-bijela momčad PSV nije bila uspješna. Oni su na gostovanju kod Bayer Leverkusena remizirali s 1:1.

Topnici su poveli u prvom poluvremenu golom Martinellija s bliske udaljenosti. Bilo je prilika za 2:0, ali nikako nisu uspijevali slomiti Grke u potpunosti. Moglo im se to obiti o glavu, ali nije zbog raspoloženog Davida Raye koji je zaustavio sve prilaze svojoj mreži.

Na kraju je Bukayo Saka u nadoknadi donio drugu pobjedu Arsenalu u ovoj sezoni Lige prvaka. Nakon pobjede nad Athletic Bilbaom (2:0), slavili su i protiv Olympiakosa te nakon dva kola imaju 6 bodova i gol-razliku 4:0.

PSV nije u tako dobroj formi kao Topnici. Oni su nakon poraza u prvom kolu bili na pragu poraza, ali su se uspjeli spasiti. Poveli su Apotekari u 65. minuti preko Kofanea, ali sedam minuta kasnije zabio je Saibari za 1:1.

Ivan Perišić igrao je u 73 minute, a na početku susreta mu je poništen pogodak zbog zaleđa. PSV je sada na jednom bodu dok Leverkusen ima dva nakon dva kola.