VIDEO / Verstappen bez konkurencije, Norris pobjednik velike borbe za drugo mjesto!

Podijeli :

Max Verstappen završio je sjajan vikend u Austinu pobjedom u glavnoj utrci VN Amerike.

Nizozemac je postigao pravi korak u borbi za naslov prvaka. Na drugom je mjestu završio Lando Norris, iako je na startu izgubio tu poziciju kada ga je prestigao Charles Leclerc. Napeta je bila borba za drugo mjesto tijekom cijele utrke, no na kraju je vozač McLarena zadržao poziciju s koje je krenuo.

USKORO OPŠIRNIJE