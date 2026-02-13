VIDEO / Hezonja predvodio Real do pobjede u Beogradu, Golemac uvljerljiv u Milanu

U izjednačenom susretu presudila je završnica, u kojoj su se Kraljevi pokazali smirenijima. Real je upisao 17. pobjedu (17-11) i zauzima četvrto mjesto, dok je Partizan tek 19. s omjerom 9-19.

Po 14 poena za Real su postigli hrvatski reprezentativac Mario Hezonja (šest skokova, četiri asistencije) i Trey Lyles, dok je kod Partizana Sterling Brown zabio 14 poena uz tri skoka i četiri asistencije.

Dubai, momčad hrvatskog trenera Jurice Golemca, uvjerljivo je slavio u Milanu 96:78. Prvo ime susreta bio je centar gostiju Mfiondu Kabengele, koji je upisao double-double s 22 poena i deset skokova. Obje momčadi sada imaju omjer 14-14.