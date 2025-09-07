VIDEO / Furiozna Španjolska ponizila Tursku, prvaci Europe brojali do šest!

Podijeli :

Španjolci su demonstrirali moć na gostovanju u Turskoj.

Impresivnu su utakmicu odigrali nogometaši Španjolske koji su na gostujućem terenu, u Konyji, svladali Tursku čak 6-0 u ogledu kvalifikacijske skupine E za odlazak na Svjetsko prvenstvo iduće godine.

Već u šestoj minuti po prvi puta je kapitulirala turska obrana, strijelac je bio Pedri. U 22. je prvi od svoja tri pogotka dao Mikel Merino, a drugi je zabio u nadoknadi prvog dijela za 3-0.

Nisu se Španjolci na tome zaustavili već su nastavili zabijati Ferran Torres u 53., Merino u 57. i Pedri u 62. minuti za 6-0 i muk na tribinama.