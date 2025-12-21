Šok za šokom na Opus Areni: Jugović odlučio objesiti kopačke o klin

Podijeli :

NK Osijek

U Osijeku ne cvjetaju ruže...

Zbog loših igara u SuperSport HNL-u Osijek će Božić dočekati na zadnjem mjestu ligaške tablice. A na Opus Areni za kraj polusezone su dočekali još jednu šokantnu vijest.

Kako doznaje Germanijak, Osijek u idućoj sezoni neće moći računati na Vedrana Jugovića (36). Iako je imao ugovor do kraja sezone, Jugović se odlučio umiroviti nakon utakmice sa Slaven Belupom. U tom susretu je igru napustio nakon 14 minuta zbog ozljede.