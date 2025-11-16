Rumunjska zvijezda: To nije normalno, rekao sam sucu da ne može izbaciti iz ravnoteže utakmicu u ovoj državi

Rumunji su poraženi u Zenici, brojni su imali prigovore...

Jedan od najboljih rumunjskih nogometaša, Ianis Hagi, nakon utakmice je žestoko kritizirao engleskog suca Michaela Olivera, koji je podijelio veliki broj žutih kartona i isključio Denisa Draguša zbog starta nad Nikolom Katićem petnaestak minuta prije kraja.

“Vidjeli smo dva potpuno različita poluvremena. U prvom smo bili taktički savršeni i stvorili dvije ili tri stopostotne šanse. To što ih nismo realizirali – naša je krivnja. U nastavku je BiH ušla bolje i preuzela kontrolu”, rekao je Hagi za Digi Sport pa nastavio o sucu Oliveru:

“Postojala je neravnoteža u suđenju i to nije normalno. Prije utakmice rekao mi je da razumije važnost ovog dvoboja. Rekao sam mu da se na ovoj razini sve mora tretirati jednako. Ne daje se crveni karton BiH. Nekako sam očekivao da ako se takva stvar dogodi kod nas, da će je tretirati na isti način. A Denisu, izravni crveni karton. Rekao sam mu da ne može izbaciti iz ravnoteže utakmicu u ovoj državi. Ovako je izbacio utakmicu iz ravnoteže. I mi se borimo za svoje karijere, na Svjetsko prvenstvo se ide jednom u četiri godine.”

Dotaknuo se i oštrih povika s tribina:

“Pritisak je normalan, ali ono što se vikalo nije. Sudac mi je rekao da je protokol pokrenut, ali do kraja se čulo skandiranje ‘Cigani, Cigani’. To nije normalno. U prvom dijelu imali smo susret u rukama i morali smo ga zatvoriti drugim ili trećim golom. U nastavku su i oni i mi imali svoje prilike. Po meni, moralo je završiti 10 na 10 ili 11 na 11. Zaslužili smo pravo igrati ovaj baraž i dat ćemo sve od sebe u ožujku.”