Rakitić: Financijska situacija u Hajduku nije jednostavna, no mogu biti zadovoljan prijelaznim rokom

HNK Hajduk Split

Hajdukov tehnički direktor Ivan Rakitić, zadužen za dolaske i odlaske igrača, rekao je na španjolskom radiju da puno uči u splitskom klubu.

“Puno učim od Gorana Vučevića (sportskog direktora) i klupskog predsjednika. Sljedeći tjedan počinjem sa Sportskim menadžmentom pri UEFA-i, taj tečaj se zove MIP. Također, sam se prijavio za trenersku licencu”, izjavio je 37-godišnji Rakitić u razgovoru za Canal Sur Radio.

“Ali pomalo, još ništa nisam odlučio oko daljnje budućnosti. Želim puno naučiti, nastaviti se razvijati, a zatim odlučiti što je najbolje”, dodao je.

Rakitić, bivši vezni igrač Barcelone i Seville, ljetos je okončao igračku karijeru u Hajduku, a onda je postao suradnik novopridošlog Vučevića. Na kraju prijelaznog roka doveli su dvojicu nogometaša iz Španjolske, Huga Guillamona iz Valencije i Edgara Gonzaleza iz Almerije.

“Imao sam sreće što sam doveo sjajne momke. Sada je vrijeme da to počne funkcionirati”, rekao je Rakitić.

“Financijska situacija u Hrvatskoj, napose u Hajduku, nije jednostavna. No mislim da mogu biti zadovoljan svojim prvim prijelaznim rokom.”

Nakon devet odigranih kola Hajduk se nalazi na drugom mjestu hrvatskog prvenstva s 19 bodova, koliko ima i vodeći Dinamo.

Rakitić, osvajač srebrne medalje s Hrvatskom na Svjetskom prvenstvu 2018., bio je upitan o svojedobnoj mogućnosti odlaska u Juventus kao igrač. U medijima se pojavila informacija da ga je tadašnji napadač talijanskog kluba Cristiano Ronaldo zvao ondje.

“Osobno, Cristiano Ronaldo me nikada nije nazvao. Znam da se događalo puno toga, ali on me nije ni trebao zvati jer svi znaju da bi mi bila nevjerojatna čast igrati s njim”, odgovorio je.

“Imam posebnu naklonost prema talijanskom nogometu i Juventusu. Kada sam odlučio napustiti Barcu, nazvao me (sportski direktor Seville) Monchi i za mene je sve bilo gotovo. Ostatak je povijest, jer je jednim telefonskim pozivom sve bilo jasno”, ispričao je.

Rakitić je u rujnu 2020. prešao iz Barcelone u Sevillu, klub u kojem je već bio igrao od 2011. do 2014.