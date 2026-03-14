Mlačić ušao s klupe u porazu od Juventusa

xAlessioxMarini IPAxSportx via Guliver

Novu su prvenstvenu pobjedu upisali nogometaši Juventusa koji su u 29. kolu talijanske Serie A slavili kod Udinesea s 1-0.

Jedini pogodak na susretu dao je Boga koji je iz blizine ugurao loptu u domaću mrežu, u 38. minuti, nakon asistencije Yildiza. Turski nogometaš je asistirao i Conceicau kod gola u 70. minuti za 2-0, ali je taj pogodak poništen zbog sumnjivog zaleđa.

Juventus je skočio na četvrto mjesto ljestvice. Ima dva boda više od Rome i Coma, ali ta dva kluba imaju susret manje i u nedjelju će igrati međusobno.

Hrvatski nogometaš Branimir Mlačić za Udinese je zaigrao od 76. minute.