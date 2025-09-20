Lokomotiva porazila Varaždin i zasjela na treće mjesto HNL-a!

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

U drugom subotnjem susretu sedmog kola HNL-a nogometaši Lokomotive su kao domaćini na maksimirskom stadionu s minimalnih 1-0 (0-0) pobijedili Varaždin.

Utakmica je odlučena u 57. minuti kada je jedini pogodak na susretu postigao Fabijan Krivak. S ta tri boda Lokomotiva je zasjela na treće mjesto ljestvice i ima tek jedan bod manje od drugog Hajduka. Varaždin je sada četvrti i ima tri boda manje od subotnjeg suparnika.

U najavi dvoboja oba trenera su rekla da će juriti tri boda, a takva je utakmica bila od početka. Otvoreno se napadalo, šanse su se stvarale s obje strane, s tim da je u prvom poluvremenu nešto bolji dojam ostavila Lokomotiva.

Najzapaženiji igrač u uvodnom dijelu susreta bio je Stojaković koji je imao dvije šanse do 25. minute. U 18. je pucao pored vrata, dok je u 24. njegov udarac zaustavio gostujući vratar Zelenika.

Na drugoj strani najbolju je šansu Varaždin kreirao u 36. minuti. Latković je pripremio priliku za Mamuta koji s pet metara nije reagirao dobro te je gađao preko vrata.

Bolja igra Lokomotive se nastavila i drugom poluvremenu pa je domaći sastav u 52. minuti imao dvije šanse. Prvo je zaprijetio Vasilj, a potom nakon kornera i Kolinger, no niti tada se rezultat nije mijenjao.

Lokomotiva je zasluženo povela u 57. minuti, ali je veliku pomoć domaćin dobio od gostujućeg vratara Zelenike. Krivak je pucao s 20 metara i Zelenika nije trebao imati problema s tim udarcem. No, loše je reagirao, a lopta se nekako provukla do mreže za 1-0 Lokomotive.

U slabijem intenzitetu igralo se do kraja premda se mogao očekivati juriš gostiju da izbjegnu poraz. No, nije lako Varaždin stvarao prilike i na kraju je upisao drugi poraz u sezoni.