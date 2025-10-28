Livaković je trebao braniti za Gironu u Kupu, ali otpao je zbog ozljede

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković, koji dva mjeseca čeka na debi u Gironi, trebao je večeras braniti u španjolskom nogometnom Kupu protiv niželigaša Costancije, ali je ispao iz kadra zbog "bolova u leđima".

“Imao je problema s leđima pa nije u kadru”, izjavio je Gironin trener Michel na konferenciji za medije.

Katalonska momčad je otputovala bez 30-godišnjeg Livakovića na otok Mallorcu na utakmicu s petoligašem Constancijom u 1. kolu Copa del Reya.

Hrvatski čuvar mreže je 1. rujna, u posljednjim trenucima prijelaznog roka, došao u Gironu jer nije branio u istanbulskom Fenerbahčeu. Sada se u Španjolskoj suočava s istim problemom.

Michel, koji je trener Girone duže od četiri godine, prednost daje 33-godišnjem Paulu Gazzanigi. Argentinac je ondje od 2023. godine te uživa trenerovo povjerenje u trenutku dok se Girona nalazi na posljednjem mjestu u španjolskom prvenstvu.

Livakovićev zastupnik je nedavno izrazio nezadovoljstvo u medijima statusom svog klijenta, koji želi braniti kako bi s Hrvatskom dočekao spreman Svjetsko prvenstvo idućeg ljeta. Gironin sportski direktor Quique Carcel odgovorio je putem medija da Livakoviću nije zajamčio mjesto među vratnicama kada ga je ljetos doveo iz Fenerbahčea.

“Ljetos nismo htjeli raditi nikakve promjene na golu, ali ukazala se prilika da dovedemo Livakovića, što je bila sjajna opcija, te smo ga posljednjeg dana prijelaznog roka i doveli”, rekao je Carcel. “Ali nije stigao sa zajamčenim mjestom u momčadi. Nisam nikome obećao da će igrati. Kao i svi ostali, mora se izboriti za to”, dodao je.

Livaković je posljednji put branio prije dva mjeseca u pobjedi Fenerbahčea od 3-1 nad Gencerbirligijem. Hrvatski izbornik Zlatko Dalić i dalje ga koristi kao prvog vratara reprezentacije. Livaković ima ugovor s Gironom do idućeg ljeta kada istječe jednogodišnja posudba iz Fenerbahčea.

Nekadašnji vratar zagrebačkog Dinama osvojio je s Hrvatskom srebrnu i brončanu medalju na Svjetskim prvenstvima 2018. i 2022. godine, a također i srebrnu medalju u Ligi nacija 2023.