‘Lako je igrati u Hajduku dok sve dobro ide. Čim promašiš krene ‘buuu”

Dino Mikanović ovog je ljeta napustio Hajduk za kojeg je u 99 nastupa zabio tri i namjestio osam golova.

Nakon što mu je istekao ugovor kao slobodan je igrač potpisao za Goricu, a sada u emisiji Sport nedjeljom komentirao koliko je teško igrati za Hajduk.

“Sve je dobro dok dobro ide. Kada krenu lošiji rezultati, onda kreću, mediji, komentari, navijači… Pa u 15. minuti kada promašiš centaršut, čuješ ‘buuu’ s jedne tribine, na drugi centaršut druga tribina ‘buuu’. Onda je problem.

U drugi mandat krenuo se prije dvije i pol godine. Krenulo je fantastično. Imali smo Lukšu, top čovjek i predsjednik. Puno smo s njim razgovarali, morali smo osvojiti naslov, ali nismo morali. Moramo osvojiti, dobri smo, bilo bi svima žao ako ne osvojimo, ali ako ne osvojimo, idemo dalje. To je bio cilj.

Uzeli smo Kup i bili smo blizu u prvenstvu. Pobijedili smo Dinamo na Poljudu 1:0 i ostali bez Livaje i Kalinića uoči Koprivnice. Ljuba zaigra, promaši mrtvaca i ostane 0:0. Da smo pobijedili, išli bismo u Maksimir zadnje kolo igrati za prvaka. Tko pobijedi, prvi je. To bi bila utakmica godine, ali nije se ostvarilo, što je tu je”, objašnjava Mikanović.

Osvrnuo se Mikanović i na kapetana Marka Livaju:

“Nikad nisam igrao s igračem kakav je Marko Livaja. Čovjeku nabiješ loptu 120 metara u zrak, on je smiri bez gledanja. Ja moram staviti dvije noge da bi me uopće pogodila. U SHNL-u jako dobrih igrača, ali nisam igrao s takvim igračem. To je nemoguće.”