Kek: Jednu godinu sam heroj, a drugu neznalica

Natasa Kupljenik Sports Press Photo via Guliver

Kod Slovenaca vlada razočaranje nakon poraza od Kosova.

Najveći udar je na izbornika Matjaža Keka, koji je ovako prokomentirao utakmicu i navode o mogućem otkazu:

“Mislim da se o mom odlasku s klupe Slovenije treba raspravljati nakon kvalifikacija. Kao što sam i ranije govorio, točno znam u kojem smjeru ide moja karijera. Puno sam toga prošao u nogometu i spreman sam na ovakve trenutke”, rekao je u uvodu slovenski strateg koji je potom nastavio:

“Već se i ranije u Sloveniji dogodilo da sam jednu godinu heroj, a drugu neznalica. Ali, tako je svagdje i to je dio svakoga sporta, to je normalno”, rekao je slovenski izbornik.

Najviše ga je razočarao pristup dijela igrača u ovoj utakmici.

“Nije mi se svidio govor tijela i pristup određenih igrača. Imam osjećaj da su već odustali od kvalifikacija i da su se predali prije utakmice, te da nisu vjerovali da možemo preokrenuti stvari. To me posebno razočaralo, a sve što smo pripremili za ovu utakmicu propalo je u prvih šest minuta.”

Slovenski nogomet za njega ima bolju budućnost.

“Uvjeren sam da u slovenskom nogometu postoji dovoljno kvalitete, te da će nas on ponovno razveseliti u budućnosti. Ne mogu vam reći kada će to biti, ali vrijeme će sve pokazati. To mora biti puno bolje od ovoga danas jer momčad nije bila na razini ugleda kojeg smo ‘krvavo’ gradili kroz povijest. Naravno, ja kao izbornik preuzimam odgovornost, kao što to trebaju učiniti i svi oni koji su dio reprezentacije.”